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Diego Pituca avalia proposta para deixar o Santos; entenda

Fator financeiro e identificação com o Peixe pesam para a escolha do atleta. Conselho Deliberativo tem a decisão do lado santista...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 16:26

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 16:26

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Diego Pituca ainda não tomou a sua decisão referente a proposta que recebeu do Kashima Antlers (JAP). O Comitê Gestor e Conselho Fiscal do Santos já aprovaram o negócio, que precisará da anuência do Conselho Deliberativo, em reunião que será realizada na noite desta quinta-feira (17), para avançar. De um lado, a parte financeira pesa para Pituca, que receberia mais de 1 milhão de dólares (R$ 5 mi) por ano, além de benefícios como moradia e automóvel. Além disso, o jogador de 28 anos, e que completará 29 em 2021, vê no Japão um bom país para a sua família - o jogador teve a sua primeira filha em junho deste ano. Por outro lado, o carinho que o atleta possui pela instituição ainda é fator que o balança a favor de uma permanência.
A partida contra Grêmio, nesta quarta-feira (16), às 19h15, pelo segundo confronto das quartas de final da Libertadores Vila Belmiro, será importante para a decisão final, tanto do atleta, quanto do Conselho Deliberativo, que tem o "poder do martelo" em relação ao Peixe. A proposta do clube japonês ao Santos por Pituca é de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,1 mi) que será pago até uma semana após a venda, valor próximo ao que o Santos conseguirá caso passe para as semifinais da competição continental - 2 milhões de dólares (R$ 10,1 mi), que chegará à CBF com descontos.
Ainda que a proposta seja aceita pelos conselheiros, caso o Alvinegro passe de fases na Libertadores Pituca disputará a competição até a final, marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã. Caso o Peixe seja eliminado antes, o vínculo do jogador com o clube santista terminará no dia 31 de dezembro.

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