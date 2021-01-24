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Diego não joga toalha pelo título, mas critica falta de incisão do Flamengo: 'Dominamos e não fizemos o gol'

Camisa 10 foi titular na derrota do Rubro-Negro para o Athletico-PR, na Arena da Baixada...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 18:30

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 18:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, e voltou a ter dores de cabeça no Brasileirão. A equipe quebrou uma sequência de duas vitórias seguidas no campeonato e desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança. Com a derrota, o time rubro-negro permanece na 3ª colocação, com 55 pontos - sete a menos do que o líder Internacional.
+ ATUAÇÕES: Hugo, Gustavo Henrique e Diego se salvam em péssima atuação coletiva do FlamengoTitular e um dos poucos destaques do Flamengo na partida, Diego concedeu entrevista na saída de campo e disse que faltou ser mais agressivo no ataque.
- Temos que avaliar a nossa parte como jogador. Enfrentamos uma equipe muito rápida, que joga no contra-ataque e jogaram por uma bola. No segundo tempo, eu não me lembro de nenhuma oportunidade além do gol. Dominamos o jogo e não fizemos o gol. Faltou ser um pouco mais incisivo ali na frente para definir. Continua tudo em aberto, mas não atingimos nosso objetivo que era a vitória.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Veja a tabela atualizada do Brasileirão
A equipe de Rogério Ceni volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Grêmio, em duelo atrasado da 23ª rodada. A partida será às 20h (de Brasília), em Porto Alegre.

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