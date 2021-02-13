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Diego Loureiro, do Botafogo, lamenta derrota e reconhece: 'O time deles foi muito bem aplicado'

Seguro debaixo das traves, Loureiro foi um dos destaques positivos do Glorioso...
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Publicado em 

13 fev 2021 às 19:18

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 19:18

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo foi derrotado pelo Goiás por 2 a 0 neste sábado, 13, no estádio da Serrinha, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Rafael Moura e por Fernandão - um em cada tempo. Após mais uma derrota, o goleiro do Botafogo Diego Loureiro lamentou o resultado, mas reconheceu a superioridade dos Esmeraldinos em campo. + Confira a tabela do Brasileirão- Mais uma derrota. O time deles foi muito bem aplicado, trabalharam bem a bola e souberam usar a arma que eles têm que é a bola aérea com o Rafael (Moura) e com o Fernandão. Diego Loureiro também disse que o time precisa saber jogar atrás do placar e que, agora, é importante pensar no futuro.
- A gente tem que saber se acertar nesses momentos, saber reverter. Também temos que pensar no nosso futuro, pensar pra frente e espero que dê tudo certo.

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