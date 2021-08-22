Diego Loureiro afirma que Botafogo cansou ao explicar pressão do Vila Nova: 'Jogar nesse calor é complicado'

Tudo se desenrolava para uma vitória tranquila do Botafogo, mas o time sofreu uma pressão no fim. Mesmo assim, o time conseguiu um triunfo por 3 a 2 sobre o Vila Nova, neste domingo, pela 20ª rodada da Série B.
Após a partida, Diego Loureiro tentou explicar o que aconteceu. Para o goleiro, o cansaço pesou para a queda de rendimento do time. Vale lembrar que o Glorioso abriu 3 a 0, tomou dois gols e o Vila Nova colocou duas bolas na trave.
- Eles cresceram na partida. Jogar 11 horas da manhã nesse calor é complicado, a equipe foi cansando. A gente jogou quatro jogos em oito, nove dias. Pouco tempo de recuperação e para treinar. Mas a equipe se entregou, viemos nessa batida forte, agora teremos uma semana para corrigir o que precisa ser corrigido. É continuar trabalhando rumo aos nossos objetivos, temos muito a crescer na competição - afirmou, ao "Premiere".