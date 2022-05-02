Diego lamenta situação vivida por companheiro de Flamengo no Piauí e revela que recusou propostas

Um dos capitães do Flamengo, Diego Ribas concedeu entrevista durante uma transmissão ao vivo no canal "Flow Sport Club" nesta segunda-feira, após reapresentação do grupo no Ninho do Urubu e um dia após o Rubro-Negro vencer o Altos-PI por 2 a 1, em Teresina, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O camisa 10 falou sobre a recepção "sensacional" do povo piauiense, mas lamentou uma situação: as vaias a Léo Pereira durante a partida.- Foi sensacional, gosto do povo de lá, gosto da sinceridade, do jeito de ser. Recebemos um carinho maravilhoso e conseguimos retribuir com uma vitória. Só tem uma coisa que eu tenho que falar porque vimos jogadores sendo ovacionados, eu fui, e faz muito bem para nós. Mas eu gostaria muito que o meu amigo Léo (Pereira) e mais jogadores pudessem também sentir isso. Os torcedores têm um poder tão grande, é bom que eles saibam disso, interferem muito no desempenho do jogador. O torcedor tem completamente o direito, é o dono do espetáculo. Mas a forma das vaias... E eu sou um cara com propriedade para falar, já fui vaiado com Maracanã lotado. Machuca não só quem está sendo vaiado, mas a equipe - disse, emendando:

- Imagina num jogo como o de ontem, difícil, campo ruim, os caras fazendo falta. E aí tem os mais jovens que pensam: "Será que vou ser o próximo (a ser vaiado)?". Eu amo os torcedores do Flamengo, esse clube, mas, além do adversário que estamos enfrentando, se gerar essa situação negativa será mais um adversário que se enfrentá. Só saio com essa sensação, sabe? Queria que um jogador como o Léo (Pereira) também se sentisse abraçado. Quem sabe nas próximas oportunidades? Nós temos a nossa responsabilidade, a insatisfação faz parte, o torcedor é passional... Ontem foi tudo tão maravilhoso, só queria fazer esse comentário - completou.

Ainda no início do programa, Diego Ribas também revelou que recebeu propostas de outros clubes na janela mais recente (sem citar os clubes interessados) este ano. E disse que estar no Flamengo "vai além do futebol".

- Tive propostas nas últimas janelas, mas é aqui que quero estar porque vai além do futebol - falou Diego, cujo contrato com o Fla expira em dezembro deste ano. > Veja a tabela da Libertadores

O PRÓXIMO JOGO DO FLA

Em Córdoba, o Fla de Diego Ribas enfrentará o Talleres (ARG), pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, podendo garantir a classificação para as oitavas da Copa com a quarta vitória consecutiva. O Rubro-Negro ainda treina nesta terça-feira, no Ninho, antes da delegação embarcar para a Argentina. O jogo será às 19h (de Brasília) deste dia 4.