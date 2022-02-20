Diego lamenta derrota do Flamengo e explica escolha por Vitinho no último pênalti: 'Questão do Gabi'

Neste domingo, o Flamengo empatou com o Atlético-MG, por 2 a 2, em jogo válido pela Supercopa do Brasil. Assim, as equipes foram aos pênaltis, e o Galo acabou levando a melhor por 8 a 7, após Vitinho errar a cobrança. Após a partida, o capitão Diego lamentou a derrota, mas disse que o episódio faz parte do esporte e ressaltou a importância de seguir o trabalho que vem sendo feito.- Vamos seguir. Estamos acostumados a decisões, a vencer, mas obviamente quando acontece o que aconteceu hoje... Como você falou, foi um grande jogo, e a dor é muito grande. Mas nós temos que seguir, a nossa vida é essa. [Agora] é estar cada vez melhor, em busca dos títulos que temos pela frente. É isso que temos que fazer.
No último pênalti do Flamengo, Vitinho fez a cobrança, deixando parte dos espectadores, que esperavam Gabi, surpresos. Diego esclareceu a situação e disse que foi uma opção do centroavante. Ele ainda parabenizou o Vitinho.
- É uma questão do Gabi e nós confiamos nos jogadores. Conversamos ali, quem iria para a cobrança, e foi decidido que o Vitor foi bater. Parabenizo a coragem dos jogadores, em especial do Vitor por ter assumido a responsabilidade de bater o segundo pênalti. É muito difícil bater um, dois é ainda mais. Foi isso o que aconteceu. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente - finalizou.
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