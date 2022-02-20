Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego lamenta derrota do Flamengo e explica escolha por Vitinho no último pênalti: 'Questão do Gabi'
futebol

Diego lamenta derrota do Flamengo e explica escolha por Vitinho no último pênalti: 'Questão do Gabi'

Capitão do Flamengo disse que equipe está acostumada a decisões e explicou ausência de Gabi na última cobrança de pênalti...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 19:04
Neste domingo, o Flamengo empatou com o Atlético-MG, por 2 a 2, em jogo válido pela Supercopa do Brasil. Assim, as equipes foram aos pênaltis, e o Galo acabou levando a melhor por 8 a 7, após Vitinho errar a cobrança. Após a partida, o capitão Diego lamentou a derrota, mas disse que o episódio faz parte do esporte e ressaltou a importância de seguir o trabalho que vem sendo feito.- Vamos seguir. Estamos acostumados a decisões, a vencer, mas obviamente quando acontece o que aconteceu hoje... Como você falou, foi um grande jogo, e a dor é muito grande. Mas nós temos que seguir, a nossa vida é essa. [Agora] é estar cada vez melhor, em busca dos títulos que temos pela frente. É isso que temos que fazer.
No último pênalti do Flamengo, Vitinho fez a cobrança, deixando parte dos espectadores, que esperavam Gabi, surpresos. Diego esclareceu a situação e disse que foi uma opção do centroavante. Ele ainda parabenizou o Vitinho.
- É uma questão do Gabi e nós confiamos nos jogadores. Conversamos ali, quem iria para a cobrança, e foi decidido que o Vitor foi bater. Parabenizo a coragem dos jogadores, em especial do Vitor por ter assumido a responsabilidade de bater o segundo pênalti. É muito difícil bater um, dois é ainda mais. Foi isso o que aconteceu. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente - finalizou.
> Veja a tabela do Cariocão
Crédito: FlamengoperdeuafinaldaSupercopaparaoAtlético-MGnestedomingo(MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados