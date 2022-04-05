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Diego Gonçalves volta a treinar e fica à disposição do Botafogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão

Atacante se recupera de lombalgia, participa de últimas atividades normalmente e vira opção para Luís Castro visando a estreia do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 16:41

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 16:41

Luís Castro ganhou um reforço caseiro para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Diego Gonçalves treinou normalmente nos últimos dias e está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o BotafogoO camisa 11 sofreu uma lombalgia após a vitória sobre o Vasco, no começo de fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. Ele perdeu a reta final do Estadual e foi um desfalque sentido do Alvinegro.
O atacante havia iniciado a transição há cerca de duas semanas. Com boas respostas aos exercícios, foi liberado e a presença em campo contra o Timão depende apenas de Luís Castro.
Diego Gonçalves tem dois gols e duas assistências em seis partidas disputadas na temporada. Ele era um dos destaques do Botafogo no começo do Estadual.
Crédito: DiegoGonçalvescomemoragolpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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