Diego Gonçalves volta a treinar e fica à disposição do Botafogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão

Luís Castro ganhou um reforço caseiro para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Diego Gonçalves treinou normalmente nos últimos dias e está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o BotafogoO camisa 11 sofreu uma lombalgia após a vitória sobre o Vasco, no começo de fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. Ele perdeu a reta final do Estadual e foi um desfalque sentido do Alvinegro.
O atacante havia iniciado a transição há cerca de duas semanas. Com boas respostas aos exercícios, foi liberado e a presença em campo contra o Timão depende apenas de Luís Castro.
Diego Gonçalves tem dois gols e duas assistências em seis partidas disputadas na temporada. Ele era um dos destaques do Botafogo no começo do Estadual.