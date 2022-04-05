Diego Gonçalves volta a treinar e fica à disposição do Botafogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão

Luís Castro ganhou um reforço caseiro para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Diego Gonçalves treinou normalmente nos últimos dias e está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o BotafogoO camisa 11 sofreu uma lombalgia após a vitória sobre o Vasco, no começo de fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. Ele perdeu a reta final do Estadual e foi um desfalque sentido do Alvinegro.