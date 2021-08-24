Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Gonçalves sofre lesão e pode desfalcar o Botafogo por mais de um mês

Atacante deixou a partida contra o Vila Nova, pela Série B do Brasileirão, com dores e teve problema no quadril constatado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 20:04

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 20:04

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Problema e grande dor de cabeça para o Botafogo. O clube de General Severiano informou, na noite desta terça-feira, que Diego Gonçalves sofreu uma lesão no ileopsoas esquerdo, um músculo do quadril. A previsão de retorno é de 4 a 6 semanas.
+ Desatenção? Mais de 85% dos gols tomados pelo Botafogo na Série B foram no segundo tempo dos jogos
Ou seja, o camisa 11 pode ficar fora dos gramados por mais de um mês. O atacante nem sequer participou o treino no Estádio Nilton Santos nesta terça-feira, ficando sob os cuidados do departamento médico.Diego Gonçalves foi titular em todas as partidas de Enderson Moreira desde que o treinador chegou ao Botafogo. Neste período, ele marcou oito gols e era importante no esquema do comandante.
Além dele, Ronald é outro jogador do sistema ofensivo que ainda está machucado e sem previsão de retornar aos gramados. O Botafogo, portanto, tem duas sentidas baixas nas pontas do campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados