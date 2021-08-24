Diego Gonçalves sofre lesão e pode desfalcar o Botafogo por mais de um mês

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Problema e grande dor de cabeça para o Botafogo. O clube de General Severiano informou, na noite desta terça-feira, que Diego Gonçalves sofreu uma lesão no ileopsoas esquerdo, um músculo do quadril. A previsão de retorno é de 4 a 6 semanas.

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Ou seja, o camisa 11 pode ficar fora dos gramados por mais de um mês. O atacante nem sequer participou o treino no Estádio Nilton Santos nesta terça-feira, ficando sob os cuidados do departamento médico.Diego Gonçalves foi titular em todas as partidas de Enderson Moreira desde que o treinador chegou ao Botafogo. Neste período, ele marcou oito gols e era importante no esquema do comandante.