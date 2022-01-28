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​Diego Gonçalves promete 'vender caro' titularidade após primeira assistência do Botafogo em 2022

Mesmo com possíveis contratações diante do aporte financeiro de John Textor, camisa 11 dá indícios que vai vender a vaga no onze inicial do Botafogo de 'forma cara'...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 05:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 05:00

Após a assinatura do contrato mútuo que vai permitir a entrada do empréstimo-ponte de R$ 50 milhões no Botafogo por parte de John Textor, a tendência é que o clube vá ao mercado visando reforços. Jogadores de 'nome' já estão sendo procurados, inclusive. Mas um jogador promete 'vender caro' a disputa pela vaga no time titular: Diego Gonçalves.+ Botafogo mira nomes de peso e aguarda 'sinal verde' para oficializar negociações
O camisa 11, titular em praticamente toda a campanha da última Série B, deu sinais que quer que manter o mesmo ritmo logo no primeiro jogo de 2022. Foi dele o passe para o gol de Carlinhos, o único do Alvinegro no empate em 1 a 1 contra o Boavista na última terça-feira.
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Diego Gonçalves, apesar de não ter sido um nome regular em todos os minutos que esteve em campo, foi importante para o resultado e teve momentos de destaque, principalmente quando teve liberdade de sair da esquerda, o lado original que estava posicionado, para flutuar entre o meio e a direita.
Ainda que pareça 'desligado' em certos momentos dentro da própria partida, Diego aparece com perigo quando tem oportunidade para tal. Os movimentos, inclusive, permitem os avanços de Carlinhos - a dupla esteve envolvida no primeiro gol do Botafogo na temporada.
O setor de lado de campo é algo que o Botafogo busca no mercado diante da nova realidade nos cofres. A tendência é que o elenco ganhe novas opções na posição nas próximas semanas. Homem de confiança de Enderson, Diego Gonçalves, contudo, mostra que vai tentar aparecer para a 'briga'.
Crédito: DiegoGonçalvesemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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