​Diego Gonçalves promete 'vender caro' titularidade após primeira assistência do Botafogo em 2022

Após a assinatura do contrato mútuo que vai permitir a entrada do empréstimo-ponte de R$ 50 milhões no Botafogo por parte de John Textor, a tendência é que o clube vá ao mercado visando reforços. Jogadores de 'nome' já estão sendo procurados, inclusive. Mas um jogador promete 'vender caro' a disputa pela vaga no time titular: Diego Gonçalves.+ Botafogo mira nomes de peso e aguarda 'sinal verde' para oficializar negociações

O camisa 11, titular em praticamente toda a campanha da última Série B, deu sinais que quer que manter o mesmo ritmo logo no primeiro jogo de 2022. Foi dele o passe para o gol de Carlinhos, o único do Alvinegro no empate em 1 a 1 contra o Boavista na última terça-feira.

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Diego Gonçalves, apesar de não ter sido um nome regular em todos os minutos que esteve em campo, foi importante para o resultado e teve momentos de destaque, principalmente quando teve liberdade de sair da esquerda, o lado original que estava posicionado, para flutuar entre o meio e a direita.

Ainda que pareça 'desligado' em certos momentos dentro da própria partida, Diego aparece com perigo quando tem oportunidade para tal. Os movimentos, inclusive, permitem os avanços de Carlinhos - a dupla esteve envolvida no primeiro gol do Botafogo na temporada.

O setor de lado de campo é algo que o Botafogo busca no mercado diante da nova realidade nos cofres. A tendência é que o elenco ganhe novas opções na posição nas próximas semanas. Homem de confiança de Enderson, Diego Gonçalves, contudo, mostra que vai tentar aparecer para a 'briga'.