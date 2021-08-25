Diego Gonçalves pode perder até 10 jogos da Série B e Botafogo cogita ir ao mercado por substituto

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo sofreu uma dura baixa: titular em todas as partidas desde que Enderson Moreira chegou, o atacante Diego Gonçalves sofreu uma lesão no quadril e vai desfalcar o Alvinegro entre quatro a seis semanas. O camisa 11 pode perder, de acordo com a reposta à recuperação do problema físico, até dez jogos da Série B do Brasileirão.

Se o atacante se recuperar e voltar no tempo mínimo previsto pelo Botafogo - um mês -, ele perderá as próximas sete partidas do Glorioso na competição nacional: contra Coritiba, nesta sexta-feira, Remo, Londrina, Náutico, Sampaio Corrêa e Vitória.

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Caso a recuperação se alongue por mais duas semanas, completando as seis informadas pelo clube, Diego também ficaria de fora dos duelos contra Avaí, CRB e Cruzeiro.Ou seja, o camisa 11 corre o risco de perder partidas contra concorrentes diretos na briga pelo G4. É certo que o atacante não joga contra Coritiba e Náutico, duas equipes que estão na frente do Botafogo atualmente. O camisa 11 também pode desfalcar diante de Sampaio Corrêa e CRB, outros dois times que também almejam a próxima Série A.A sentida perda pode fazer a diretoria se mexer. Os dirigentes do Botafogo monitoravam o mercado desde a lesão de Ronald, que não atua desde o início de julho - recentemente, o clube informou que o camisa 31 não precisa mais do auxílio de muletas para andar após a realização de uma cirurgia.

Com mais uma lesão no sistema ofensivo, a diretoria deve intensificar a busca por um novo ponta para chegar ao elenco visando a segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Já era uma posição no radar dos dirigentes, mas que pode ir para o topo da lista.