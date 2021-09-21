Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Gonçalves parabeniza DM do Botafogo em recuperação de lesão e diz que se sente bem: 'Quero jogar'
futebol

Diego Gonçalves parabeniza DM do Botafogo em recuperação de lesão e diz que se sente bem: 'Quero jogar'

Após problema no quadril, previsão era que atacante se recuperasse em quatro semanas, mas atleta retornou aos gramados praticamente na metade do tempo...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 17:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Diego Gonçalves foi uma grata surpresa no Botafogo. O atacante lesionou o quadril no mês passado e a previsão de retorno era de 4 a 6 semanas. O atleta, contudo, voltou a atuar pelo Alvinegro no último sábado, na vitória sobre o Náutico pela Série B do Brasileirão.
+ Pai cedo, Luiz Henrique, do Botafogo, lembra infância difícil e revela meta: 'Tirar meus pais da comunidade'
Com praticamente metade do tempo estimado inicialmente para pisar novamente um gramado, o camisa 11 destacou a importância da equipe do Botafogo neste processo.
– Recuperei rápido, graças a Deus. Tratei dois períodos todos os dias, agradecer ao pessoal do DM por estar me recuperando rápido. Entrei no jogo e me senti bem, sem dor. Fiquei feliz por isso, é importante não sentir dor. Agora é dar sequência, começar jogando ou não é com o professor. Estou trabalhando para ficar 100% o mais rápido possível - afirmou, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira no Estádio Nilton Santos.Diego atuou durante o segundo tempo no triunfo sobre o Timbu. Sem sentir dores, ele garante: quer estar em campo. O Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o CSA, no Estádio Rei Pelé.
– Estava trabalhando dois períodos todos os dias. Eu também tenho um aparelho em casa, isso ajudou bastante. Quero agradecer ao DM e ao staff, estão de parabéns pela recuperação. Claro que você sente um pouco de dor, mas nada que dificulte os movimentos. Quero jogar, mas é o professor (Enderson Moreira) que vai colocar ou não. Sei quem que for o escolhido dará 100% pela equipe - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE DIEGO GONÇALVES
Adaptação- Foi minha recepção no clube pelos companheiros, funcionários, staff... Acho que isso ajuda bastante o atleta quando chega. Graças a Deus fui bem recebido e assim você consegue dar o seu melhor, fazer o que está acostumado a fazer dentro de campo.
Retorno da torcida contra o Sampaio Corrêa- Eu também estou ansioso, vai ser o primeiro jogo com público. Não pensamos nisso ainda, estamos bastante focados no jogo contra o CSA. Estamos felizes que vai voltar o público, é muito importante nessa reta final. Mas temos que focar para que o jogo em casa possa ser bom.
Amizade com Luís Oyama e futuro- Ele até brinca comigo que já me deu duas assistências, a gente vem conversando. Vamos dar sequência, focar primeiro no nosso objetivo do acesso, esse é o nosso foco. No ano que vem a gente deixa para ver o que vai acontecer.
Jogos longe do Rio de Janeiro- No começo nós não conseguimos vitórias fora de casa, apenas dentro. Nós vínhamos conversando bastante para manter esse foco fora, conseguimos ajeitar o time. É dar sequência nos jogos, acho que jogamos mais vezes em casa do que fora agora. Temos que fazer os resultados positivos em casa e continuar jogando para frente fora.
Atacar entrando em diagonal- Eu vinha já trabalhando assim no Mirassol, o treinador lá gostava desse tipo de jogo. Nós temos a característica de jogar por dentro. Eu converso com ele normalmente, na hora que perdemos a bola eu recomponho rápido, ajudo porque às vezes não dá para ele chegar. Gosto de jogar por dentro.
Mudança de chave do elenco- Nós tivemos uma reunião. Sabemos que o Botafogo é time grande e tem que jogar para frente, buscando a vitória o tempo todo, acho que foram essas nossas conversas no dia a dia e a chegada do professor. É procurar fazer o que estamos fazendo, buscar o resultado independente de onde for, que as vitórias vêm naturalmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados