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Diego Gonçalves entende vaias da torcida, mas pede paciência: 'Estamos ajeitando o time'

Autor do gol do Botafogo no empate diante do Juventude, atacante destaca o elenco e afirma que a missão é blindar o grupo das críticas dos torcedores...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 13:29
O empate diante do Juventude frustrou bastante os torcedores do Botafogo, que ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro atuando no Nilton Santos. Ao final da partida, o time foi vaiado por alguns torcedores. Autor do gol alvinegro, Diego Gonçalves afirmou que as críticas fazem parte do processo, mas pediu paciência, já que o time está em fase de evolução.
- Nós sabemos que a torcida está no direito de cobrar, mas não podemos deixar entrar dentro do grupo, que é espetacular, com excelentes pessoas. Começamos bem o jogo, um horário difícil de jogar, ainda mais saindo atrás no resultado. Tem que buscar o tempo inteiro e tomar cuidado lá atrás com os contra-ataques. Parabenizar o grupo, aos torcedores que nos apoiaram o tempo inteiro, mas é ter paciência. Estamos ajeitando o time, o elenco, mas vai dar tudo certo e vamos conquistar nossos objetivos - disse Diego Gonçaves em entrevista ao Premiere.
Antes do empate diante do Juventude, o Botafogo foi derrotado em casa para o Corinthians, por 3 a 1. O Glorioso venceu o Ceará e empatou com o Atlético-GO jogando como visitante. Na próxima rodada, o time tem o clássico diante do Flamengo, domingo, no Mané Garrincha, em Brasília.
Crédito: DiegoGonçalvesmarcoudepênaltiogoldeempatedoBotafogo(Foto:LancePress!

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