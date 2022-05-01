Diego Gonçalves entende vaias da torcida, mas pede paciência: 'Estamos ajeitando o time'

O empate diante do Juventude frustrou bastante os torcedores do Botafogo, que ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro atuando no Nilton Santos. Ao final da partida, o time foi vaiado por alguns torcedores. Autor do gol alvinegro, Diego Gonçalves afirmou que as críticas fazem parte do processo, mas pediu paciência, já que o time está em fase de evolução.

- Nós sabemos que a torcida está no direito de cobrar, mas não podemos deixar entrar dentro do grupo, que é espetacular, com excelentes pessoas. Começamos bem o jogo, um horário difícil de jogar, ainda mais saindo atrás no resultado. Tem que buscar o tempo inteiro e tomar cuidado lá atrás com os contra-ataques. Parabenizar o grupo, aos torcedores que nos apoiaram o tempo inteiro, mas é ter paciência. Estamos ajeitando o time, o elenco, mas vai dar tudo certo e vamos conquistar nossos objetivos - disse Diego Gonçaves em entrevista ao Premiere.

Antes do empate diante do Juventude, o Botafogo foi derrotado em casa para o Corinthians, por 3 a 1. O Glorioso venceu o Ceará e empatou com o Atlético-GO jogando como visitante. Na próxima rodada, o time tem o clássico diante do Flamengo, domingo, no Mané Garrincha, em Brasília.