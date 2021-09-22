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Diego Gonçalves deve ser titular do Botafogo contra o CSA; veja provável time

Camisa 11 aparece como o mais provável para substituir Marco Antônio, fora da partida com dores musculares; escalação do Alvinegro vai com poucas novidades...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 18:49
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mudanças por necessidade. Sem poder contar com Pedro Castro, lesionado, e Marco Antônio, com dores musculares, a escalação do Botafogo contará com novidades para a partida contra o CSA, nesta quinta-feira, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Rei Pelé.
+ Botafogo foca reconstrução na base e em melhorias para o setor: 'É mais rentável desenvolver do que comprar'
A principal delas será o retorno de Diego Gonçalves. O camisa 11, que não começa uma partida há mais de um mês por conta de uma lesão, deve ser o escolhido para substituir Marco Antônio.No meio-campo, o substituto natural de Pedro Castro é Luís Oyama. O camisa 5 já havia entrado no lugar do companheiro de equipe na partida contra o Náutico, no último sábado, e, inclusive, marcou um dos gols do triunfo.
Provável Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Carlinhos; Luís Oyama, Barreto; Warley, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Joel Carli, com um problema muscular, continua fora. Se vencer, o Botafogo sobe para a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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