Diego Gonçalves deve ser titular do Botafogo contra o CSA; veja provável time

Mudanças por necessidade. Sem poder contar com Pedro Castro, lesionado, e Marco Antônio, com dores musculares, a escalação do Botafogo contará com novidades para a partida contra o CSA, nesta quinta-feira, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Rei Pelé.

A principal delas será o retorno de Diego Gonçalves. O camisa 11, que não começa uma partida há mais de um mês por conta de uma lesão, deve ser o escolhido para substituir Marco Antônio.No meio-campo, o substituto natural de Pedro Castro é Luís Oyama. O camisa 5 já havia entrado no lugar do companheiro de equipe na partida contra o Náutico, no último sábado, e, inclusive, marcou um dos gols do triunfo.