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futebol

Diego Gonçalves define venda da SAF do Botafogo como histórica: 'Está se tornando mais gigante ainda'

Autor do gol do título da Série B, atacante vê futuro melhor com chegada de John Textor e valoriza boa pré-temporada antes do começo do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 20:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 20:14

A hora da ação está chegando. O Botafogo vive os últimos dias de pré-temporada e vai estrear no Campeonato Carioca na próxima terça-feira contra o Boavista, no Estádio Nilton Santos. Diego Gonçalves valorizou o período de treinos e preparação do Alvinegro.+ ​Loja do Botafogo começará a vender produtos para dez países ao redor do mundo
– Estou muito feliz por estar iniciando uma pré-temporada com o Botafogo, um time grande. A expectativa é das melhores, fazer um bom Campeonato Carioca. É dar sequência nessa pré-temporada forte e que possamos fazer um bom campeonato. Iniciar forte para poder comemorar no final - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV" nesta quarta-feira.
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O atacante vê um futuro melhor para o Glorioso com a chegada de John Textor, empresário que assinou um contrato vinculante para comprar 90% da SAF do clube.
– Momento histórico para o Botafogo, está se tornando mais gigante ainda. A expectativa é enorme, tanto dos companheiros que estão chegando agora e podem nos ajudar bastante. É torcer para fazer uma temporada de vitórias e conquistas - colocou.O camisa 11 entende que o bom momento vivido no final de 2021 precisa ser um incentivo para o começo de 2022.
– Nós terminamos bem a temporada (2021) com título e acesso (da Série B), é dar sequência. A expectativa é muito grande, tanto nossa quanto da torcida, querem ver o Botafogo sempre ganhando jogos. Vamos começar o Carioca com vitórias - finalizou.
Crédito: DiegoGonçalvesemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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