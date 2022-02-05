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futebol

Diego Gonçalves aposta no estilo de jogo para Botafogo engrenar e confia na força do atual elenco

Atacante mostra confiança para equipe ir bem e exalta desejo de aproveitar suas oportunidades: 'Enderson falou que ninguém tem cadeira cativa'...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:24
O desafio de manter o Botafogo em alto nível passa pelos pés do atacante Diego Gonçalves. Em entrevista coletiva, o jogador de 27 anos destacou o fato do Alvinegro ter mantido o estilo que levou a equipe ao acesso para a elite e mostrou expectativa para que se repita nesta temporada.- No começo, são novos jogadores, mas nós temos o estilo de jogo, que não mudou. Deu certo e tomara que dê certo esse ano. Procurar entrosar o máximo, pegar ritmo de jogo, fazer bons jogos e aproveitar nossas oportunidades. Enderson (Moreira) falou que ninguém tem cadeira cativa, que quem estiver melhor vai jogar - declarou.
O atacante ainda falou sobre a retomada da parceria com Erison, seu antigo parceiro no Figueirense, e o fato de atuar ao lado do promissor alvinegro Matheus Nascimento.
- Procuro jogar perto dos dois, independente de quem estiver atuando. Conheço mais um pouco o Erison, joguei com ele no Figueirense, é um jogador que briga com os zagueiros, rápido, forte, estamos entrosados um pouquinho. O Matheus é um jogador promissor, torço para que saia logo os gols dele e que possamos comemorar no final do campeonato - disse.
O Alvinegro volta a campo na próxima segunda-feira (7), pela 4ª rodada do Carioca, contra o Nova Iguaçu, no Nilton Santos. Veja como comprar os bilhetes.
Crédito: DiegoGonçalvesfalousobrebuscaporentrosamentocomErisoneMatheusNascimento(Foto:VítorSilva/Botafogo

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