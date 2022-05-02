Diego 'garante' apoio do elenco a Paulo Sousa, revela 'conversa direta' e faz alerta à torcida do Flamengo

Além de comentar sobre a recepção da torcida rubro-negra no Piauí, Diego Ribas comentou sobre o trabalho de Paulo Sousa e a relação do técnico do Flamengo com o grupo. Além disso, o camisa 10, em entrevista durante uma transmissão ao vivo no canal "Flow Sport Club" nesta segunda-feira, alertou ao torcedor quanto a notícias envolvendo "grupinhos" no elenco. - O Paulo (Sousa) está muito firme. Ele tem todo o apoio do time. Eu garanto! Nós gostamos e confiamos nele. Recentemente, ele teve uma conversa sensacional, franca, direta conosco, humilde e corajosa. Apesar do pouco tempo de trabalho, tem muito respeito do grupo - disse Diego, no Flamengo desde 2016, emendando:

Diego ainda comentou sobre 2019, ano em que o Fla foi campeão do Carioca, da Libertadores e do Brasileiro, sendo os dois últimos canecos sob o comando de Jorge Jesus, e fez um alerta à torcida:

- Sempre existiram (grupos) no Flamengo. Em 2019 fomos campeões, e tinha jogador que não falava com o outro, que discutia com técnico. A maldade é quando dizem que um grupo quer derrubar o treinador. O torcedor não pode deixar ser manipulado.

Aliás, acerca de Jorge Jesus, Diego Ribas falou o seguinte quando questionado sobre uma possível volta do treinador português ao Fla.

- Um dia, se ele voltar, vai ser outra realidade. É bom como treinador, estuda os adversários. É muito bom. > Veja a tabela da Libertadores

O PRÓXIMO JOGO DO FLA

Em Córdoba, o Fla de Diego Ribas enfrentará o Talleres (ARG), pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, podendo garantir a classificação para as oitavas da Copa com a quarta vitória consecutiva. O Rubro-Negro ainda treina nesta terça-feira, no Ninho, antes da delegação embarcar para a Argentina. O jogo será às 19h (de Brasília) deste dia 4.