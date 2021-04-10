Diego fala em 'frio na barriga' ao comentar sobre a Supercopa do Brasil: 'Nós vivemos de títulos'

Na condição de capitão do Flamengo, Diego Ribas foi ao Estádio Mané Garrincha neste sábado, véspera da Supercopa do Brasil, para conceder entrevista coletiva em evento oficial realizado pela CBF. O camisa 10 falou da motivação de poder conquistar mais um título pelo Rubro-Negro e não escondeu o "frio na barriga" pré-decisão.- A nossa motivação maior é vencer, competir. É uma característica forte do elenco... Sete títulos nos últimos dois anos. Isso é muito difícil. Às vezes pessoas falam que parece fácil, mas não. Todas as conquistas devem ser comemoradas. A motivação vem do interior. Dos objetivos, vontades, respeitando adversários, mas é o que estamos acostumados a fazer, ser melhor do que nós fomos ontem. E é isso que a gente vai fazer - disse Diego, ao lado de Felipe Melo, presente como detentor da faixa de capitão do Palmeiras.