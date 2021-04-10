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Diego fala em 'frio na barriga' ao comentar sobre a Supercopa do Brasil: 'Nós vivemos de títulos'

Camisa 10 e capitão do Flamengo concedeu entrevista coletiva na véspera da decisão diante do Palmeiras, em duelo a ser realizado no Estádio Mané Garrincha, às 11h...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 16:11
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na condição de capitão do Flamengo, Diego Ribas foi ao Estádio Mané Garrincha neste sábado, véspera da Supercopa do Brasil, para conceder entrevista coletiva em evento oficial realizado pela CBF. O camisa 10 falou da motivação de poder conquistar mais um título pelo Rubro-Negro e não escondeu o "frio na barriga" pré-decisão.- A nossa motivação maior é vencer, competir. É uma característica forte do elenco... Sete títulos nos últimos dois anos. Isso é muito difícil. Às vezes pessoas falam que parece fácil, mas não. Todas as conquistas devem ser comemoradas. A motivação vem do interior. Dos objetivos, vontades, respeitando adversários, mas é o que estamos acostumados a fazer, ser melhor do que nós fomos ontem. E é isso que a gente vai fazer - disse Diego, ao lado de Felipe Melo, presente como detentor da faixa de capitão do Palmeiras.
- Fui me transformando com o tempo, de acordo com o que a posição que eu estou jogando pede.
O TIME TITULAR
Sem poder contar com Pedro e Thiago Maia, Rogério Ceni deve mandar a campo o seguinte time: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
O LANCE! transmite o duelo que oporá o campeão do Brasileiro e o da Copa do Brasil da temporada passada em Tempo Real, a partir das 10h.
Assista ao evento completo da coletiva:

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