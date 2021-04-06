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futebol

Diego exalta atuação do Flamengo de olho na decisão contra o Palmeiras: 'Nos dá muita confiança'

Meia foi titular e marcou o quarto gol rubro-negro na goleada de 5 a 1 sobre o Madureira...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 00:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 00:18
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo dominou mais uma vez e goleou o Madureira por 5 a 1, nesta segunda-feira, no último teste antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Autor do quarto gol rubro-negro na partida, Diego Ribas exaltou a atuação da equipe e projetou o duelo do próximo domingo, que vale o primeiro título da temporada.
+ ATUAÇÕES: Flamengo massacra em noite histórica para Gabigol e brilho de trio do meio- Sendo nosso segundo jogo, acredito que tenha sido uma partida excelente e que nos dá muita confiança para seguir e chegarmos muito preparados fisicamente e mentalmente para essa final contra o Palmeiras. Saímos daqui muitos satisfeitos.
O capitão também comentou sobre o amplo domínio do Flamengo nas partidas contra Bangu e Madureira e afirmou ser possível manter o mesmo estilo de jogo contra adversários mais fortes.
- Acredito que nós temos essa característica de controlar o jogo e ter a posse de bola. Isso aconteceu muitas vezes no Brasileirão e vai depender também da reação dos nossos adversários. Quanto mais o adversário baixa a linha de defesa, mais ofensivo nós ficamos e mais chances nós criamos. Estamos preparados para isso.
Com 19 pontos, o Flamengo é o líder da Taça Guanabara e encara o Vasco na próxima rodada da competição. Antes, tem o Palmeiras pela frente, em Brasília, no Mané Garrincha, pela Supercopa, às 11h.

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