Diego exalta atuação do Flamengo de olho na decisão contra o Palmeiras: 'Nos dá muita confiança'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo dominou mais uma vez e goleou o Madureira por 5 a 1, nesta segunda-feira, no último teste antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Autor do quarto gol rubro-negro na partida, Diego Ribas exaltou a atuação da equipe e projetou o duelo do próximo domingo, que vale o primeiro título da temporada.

+ ATUAÇÕES: Flamengo massacra em noite histórica para Gabigol e brilho de trio do meio- Sendo nosso segundo jogo, acredito que tenha sido uma partida excelente e que nos dá muita confiança para seguir e chegarmos muito preparados fisicamente e mentalmente para essa final contra o Palmeiras. Saímos daqui muitos satisfeitos.

O capitão também comentou sobre o amplo domínio do Flamengo nas partidas contra Bangu e Madureira e afirmou ser possível manter o mesmo estilo de jogo contra adversários mais fortes.

- Acredito que nós temos essa característica de controlar o jogo e ter a posse de bola. Isso aconteceu muitas vezes no Brasileirão e vai depender também da reação dos nossos adversários. Quanto mais o adversário baixa a linha de defesa, mais ofensivo nós ficamos e mais chances nós criamos. Estamos preparados para isso.