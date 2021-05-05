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Diego e Rogério Ceni, do Flamengo, prestam homenagem ao ator Paulo Gustavo: 'Ser humano especial'

Meio-campista fez homenagem nas redes sociais, enquanto o treinador iniciou a coletiva pós-vitória contra a LDU desejando carinho aos familiares. Ator morreu aos 42 anos...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 13:23

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:23

Crédito: Reprodução / Instagram
Logo após a vitória sobre a LDU, nesta terça-feira, em Quito, Diego Ribas utilizou as suas suas redes sociais para prestar homenagens ao ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19, também na última noite. - Por um lado, muito feliz por essa vitória tão importante em um ambiente tão difícil que é essa altitude e também pelo melhor início da história do clube na Libertadores. Por outro lado, muito triste com a morte de um profissional e ser humano tão especial como o Paulo Gustavo - postou o camisa 10, completando:
- Descanse em paz, meu amigo, e que Deus conforte o coração dos seus amigos e familiares. Meus pêsames também a todos que tem sofrido e perdido pessoas queridas com essa pandemia. O técnico do Fla, Rogério Ceni, também lembrou do ator antes de iniciar a protocolar entrevista coletiva no Equador:
- Queria aproveitar o momento para lamentar e estender o carinho aos familiares pela morte do Paulo Gustavo, soube ao final da partida e queria deixar um conforto aos familiares e amigos.
Paulo Gustavo, que estava internado desde o dia 13 de março, deixa os filhos gêmeos Romeu e Gael, de 1 ano de idade, e o marido Thales Bretas, pai, irmã e a mãe Déa Lúcia, inspiração para Dona Hermínia, o seu personagem mais popular.

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