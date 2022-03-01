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Diego, do Flamengo, se manifesta contra atos violentos no futebol brasileiro e pede providências: 'Basta'

Camisa 10 do Rubro-Negro, que recém-completou 37 anos de idade, publicou a mensagem através das redes sociais...
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Publicado em 

01 mar 2022 às 13:46

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:46

Nos últimos dias, o futebol brasileiro voltou a conviver com episódios de violência, com um indigesto e brutal cardápio variado: houve casos de confusões, brigas entre torcedores, atentados a ônibus de clubes a caminho do estádio e invasão ao gramado para agredir jogadores após revés (veja mais aqui). Diego Ribas, do Flamengo, se manifestou nas redes sociais com a seguinte postagem a fim de pedir um "basta" e providências:
- Futebol e respeito precisam caminhar juntos. Se não nos conscientizarmos disso e se as devidas providências não forem tomadas de forma imediata e contundente, nós presenciaremos consequências cada vez mais assustadoras! Basta! - postou o camisa 10, que completou 37 anos na última segunda-feira. > Veja e simule a tabela do Cariocão
A próxima partida do Flamengo de Diego será diante do Vasco, às 16h deste domingo, pela 10ª rodada do Carioca - com local ainda a ser definido pela Ferj.
Crédito: DiegoRibaschegouaoFlamengoemagostode2016(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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