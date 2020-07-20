Diego destaca intensidade no convívio com Jorge Jesus e se despede: 'Te amo, Mister!'

Crédito: Divulgação/Flamengo

Ao menos nesta segunda-feira, o Flamengo ainda vive um clima de despedida e homenagens a Jorge Jesus, que está em almoço com jogadores, membros do departamento de futebol e dirigentes. E Diego Ribas, pela manhã, fez questão de deixar a sua mensagem de reverência ao treinador, negociado com o Benfica.

No Twitter, Diego destacou o convívio "intenso e vitorioso" com Jesus ao longo de, aproximadamente, 13 meses. E se despediu com uma postagem de afeto:

- Mister! Não poderia ter sido mais intenso e vitorioso esse nosso convívio, sua paixão pelo futebol será sempre uma inspiração para todos nós. Toda a cobrança constante pela perfeição foi com certeza a melhor maneira de nos respeitar. Nossa parceria fez com que vencêssemos não só como atletas mas também como humanos e isso tornou tudo ainda melhor! Deus te abençoe nesse desafio e que você continue fazendo o que sabe de melhor: VENCER! Você e sua comissão estarão sempre em nossos corações! Te amo, Mister! Com Jesus, mesmo sem ser titular em boa parte da trajetória do português, Diego foi acionado constantemente após iniciar no banco de reservas. Inclusive, na final da Libertadores de 2019, contra o River Plate, entrou para ser decisivo com o lançamento para o gol da virada de Gabigol (2 a 1). O Mister elogiou a sua postura e importância para o elenco publicamente, à época.

4 ANOS DE FLAMENGO

Por falar em Diego, no último domingo, 19 de julho, o camisa 10 completou quatro anos de Flamengo - ou do dia em que aterrissou no Rio para assinar com o clube e foi abraçado, literalmente, por uma multidão no aeroporto.

Diego Ribas foi um dos primeiros reforços de peso da gestão Eduardo Bandeira de Mello, já com um Flamengo estruturado e poderoso financeiramente.