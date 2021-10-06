Diego Dabove deixa o comando técnico do Bahia

Um dia após perder do Corinthians, a diretoria do Bahia se reuniu em Salvador e decidiu pela saída do técnico Diego Dabove.
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A decisão pegou muita gente de surpresa, já que internamente, o trabalho era bem avaliado, apesar dos últimos tropeços.
Através do site oficial, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani explicou a decisão pela troca de comando técnico.
'Precisamos realizar uma correção de rumos. Não era algo que a gente gostaria de fazer, lamentamos bastante a situação, mas se a gente decidiu mudar tão rápido é uma prova de que a escolha terminou se mostrando equivocada – não no sentido da qualidade do trabalho, mas do ponto de vista de conhecimento do futebol brasileiro e do contexto do clube. Fazendo um balanço do dia a dia, dos resultados e dos desafios que temos pela frente, entendemos que essa é a medida correta no momento’, afirmou o mandatário.
Além de Diego Dabove, deixam a comissão técnica do Tricolor os auxiliares Guillermo Formica e Walter Ribonetto, além do preparador físico Agustín Buscaglia.