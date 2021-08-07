Diego Costa é oferecido ao Galo, mas alto custo pode barrar o negócio

Diego Costa brilhou pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e pretende retornar ao Brasil Crédito: AFP

O atacante Diego Costa, com carreira sólida na Europa e passagem marcante pelo Atlético de Madrid, foi oferecido ao Atlético-MG. O jogador, de 32 anos, está sem clube no momento.

As conversas para uma possível vinda de Diego aconteceram primeiro no fim de 2020 e foram retomadas recentemente, mas ainda há uma barreira financeira entre o que o jogador quer e o que o Atlético ofereceu. Diego analisa uma proposta do futebol turco de R$ 18 milhões até 2023, do Besiktas, segundo a imprensa do país europeu.

A tentativa de contar com Diego Costa é para atender um desejo do técnico Cuca, que ainda sente falta de ter um centroavante mais de ofício, que “briga” dentro da área do adversário. A informação inicial do negócio é do GE e confirmada pelo L!.

Cuca pretende ter mais uma alternativa no setor, pois mesmo Hulk indo bem na função, quando não joga, o Galo fica menos presente na área rival. Diego Costa, apesar de ter cidadania espanhola, não entraria no limite de estrangeiros que um clube pode ter, já que manteve a nacionalidade brasileira.