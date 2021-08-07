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Diego Costa é oferecido ao Galo, mas alto custo pode barrar o negócio

Com carreira de sucesso na Europa, atacante agrada, mas clube terá de superar barreiras financeiras para negociação

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 16:20
Diego Costa brilhou pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e pretende retornar ao Brasil Crédito: AFP
O atacante Diego Costa, com carreira sólida na Europa e passagem marcante pelo Atlético de Madrid, foi oferecido ao Atlético-MG. O jogador, de 32 anos, está sem clube no momento.
As conversas para uma possível vinda de Diego aconteceram primeiro no fim de 2020 e foram retomadas recentemente, mas ainda há uma barreira financeira entre o que o jogador quer e o que o Atlético ofereceu. Diego analisa uma proposta do futebol turco de R$ 18 milhões até 2023, do Besiktas, segundo a imprensa do país europeu.
A tentativa de contar com Diego Costa é para atender um desejo do técnico Cuca, que ainda sente falta de ter um centroavante mais de ofício, que “briga” dentro da área do adversário. A informação inicial do negócio é do GE e confirmada pelo L!.
Cuca pretende ter mais uma alternativa no setor, pois mesmo Hulk indo bem na função, quando não joga, o Galo fica menos presente na área rival. Diego Costa, apesar de ter cidadania espanhola, não entraria no limite de estrangeiros que um clube pode ter, já que manteve a nacionalidade brasileira.
Diego Costa ficou livre no mercado após pedir para deixar o Atlético de Madrid, alegando motivos pessoais, em dezembro do ano passado. Pelo Atlético de Madrid, Diego Costa teve seu maior destaque no Velho Mundo, vencendo um do Campeonato Espanhol (2013/14), um da Liga Europa (2017/18), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/13), marcando 84 gols em 215 jogos. Ele ainda jogou as Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia, ambas pela Espanha.

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