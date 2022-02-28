Diego completa 37 anos e recebe homenagens do Flamengo e perfil da Libertadores: 'Multicampeão'

Um dos capitães do elenco e maiores símbolos da atual geração vencedora do Flamengo, Diego Ribas completa 37 anos nesta segunda-feira (28), em dia de folga do elenco. O meia recebeu homenagens do clube e do perfil da Libertadores, nas redes sociais, que enalteceram as suas conquistas no Brasil.

- Hoje é aniversário do nosso meia @ribasdiego10, multicampeão com o Manto Sagrado! Parabéns, felicidades e SRN, capita! - postou o Flamengo, citando as conquistas do camisa 10: Já o perfil da Libertadores postou o seguinte:

- Parabéns, @ribasdiego10! Campeão da CONMEBOL #Libertadores 2019, o meia do @Flamengo festeja 3⃣7⃣ anos. Felicidades e #GloriaEterna! Diego Ribas estreou no Flamengo em agosto de 2016, em vitória sobre o Grêmio, no Estádio Mané Garrincha, em que marcou um dos gols da vitória por 2 a 1, pelo Brasileiro. Ao todo, soma 258 jogos e 43 bolas na rede pelo clube.

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A próxima partida do Flamengo de Diego será diante do Vasco, às 16h deste domingo, pela 10ª rodada do Carioca - com local ainda a ser definido pela Ferj.