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Diego completa 37 anos e recebe homenagens do Flamengo e perfil da Libertadores: 'Multicampeão'

Com mais de 250 jogos pelo clube, camisa 10 do Rubro-Negro celebra aniversário nesta segunda-feira (28)...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 14:42
Um dos capitães do elenco e maiores símbolos da atual geração vencedora do Flamengo, Diego Ribas completa 37 anos nesta segunda-feira (28), em dia de folga do elenco. O meia recebeu homenagens do clube e do perfil da Libertadores, nas redes sociais, que enalteceram as suas conquistas no Brasil.
- Hoje é aniversário do nosso meia @ribasdiego10, multicampeão com o Manto Sagrado! Parabéns, felicidades e SRN, capita! - postou o Flamengo, citando as conquistas do camisa 10: Já o perfil da Libertadores postou o seguinte:
- Parabéns, @ribasdiego10! Campeão da CONMEBOL #Libertadores 2019, o meia do @Flamengo festeja 3⃣7⃣ anos. Felicidades e #GloriaEterna! Diego Ribas estreou no Flamengo em agosto de 2016, em vitória sobre o Grêmio, no Estádio Mané Garrincha, em que marcou um dos gols da vitória por 2 a 1, pelo Brasileiro. Ao todo, soma 258 jogos e 43 bolas na rede pelo clube.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
A próxima partida do Flamengo de Diego será diante do Vasco, às 16h deste domingo, pela 10ª rodada do Carioca - com local ainda a ser definido pela Ferj.
Crédito: DiegoRibaschegouaoFlamengoem2016etemvínculoatédezembrodesteano(Foto:Divulgação/CRF

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