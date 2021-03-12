Diego Cavalieri recebe sondagens da MLS e pode deixar o Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Depois de Caio Alexandre, outro jogador do Botafogo pode estar a caminho da MLS, a principal liga dos Estados Unidos. Diego Cavalieri recebeu sondagens de três equipes do país - uma delas sendo o San Jose Earthquakes - e pode deixar o clube de General Severiano.

+ Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança

As outras duas equipes não foram reveladas à reportagem do LANCE!. O goleiro possui visto americano ativo, o que é uma vantagem para entrar no país e, possivelmente, assinar com um clube da MLS.

Os vencimentos do goleiro - contando com CLT e direitos de imagem - chegam a R$ 230 mil por mês, algo fora da atual realidade salarial do Botafogo. Por isto, o clube não vê uma saída do goleiro com maus olhos e não atrapalharia uma possível negociação caso as conversas evoluam do estágio de sondagem.