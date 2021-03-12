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futebol

Diego Cavalieri recebe sondagens da MLS e pode deixar o Botafogo

Goleiro recebeu contato de três equipes da liga dos Estados Unidos, incluindo o San Jose Earthqukes, e, com salário fora da realidade, pode sair do Alvinegro...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 18:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois de Caio Alexandre, outro jogador do Botafogo pode estar a caminho da MLS, a principal liga dos Estados Unidos. Diego Cavalieri recebeu sondagens de três equipes do país - uma delas sendo o San Jose Earthquakes - e pode deixar o clube de General Severiano.
+ Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança
As outras duas equipes não foram reveladas à reportagem do LANCE!. O goleiro possui visto americano ativo, o que é uma vantagem para entrar no país e, possivelmente, assinar com um clube da MLS.
Os vencimentos do goleiro - contando com CLT e direitos de imagem - chegam a R$ 230 mil por mês, algo fora da atual realidade salarial do Botafogo. Por isto, o clube não vê uma saída do goleiro com maus olhos e não atrapalharia uma possível negociação caso as conversas evoluam do estágio de sondagem.
Recentemente, o Botafogo contratou Douglas Borges para reforçar o gol visando a temporada 2021. Diego Loureiro, que terminou o último Campeonato Brasileiro como titular, também está disponível. Gatito Fernández, teoricamente o "número um" da posição, está se recuperando de uma lesão no joelho.

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