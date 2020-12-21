Diego Cavalieri comemora vitória do Botafogo: 'É um grupo que tem valor'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo respirou. Mesmo ainda em uma situação ruim na tabela, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Alvinegro voltou a vencer após mais de dois meses. O triunfo sobre o Coritiba, no último sábado, foi valorizado e comemorado pelo elenco. Diego Cavalieri afirmou que o resultado mostrou que o grupo do Glorioso continua vivo.

- Vitória importantíssima pelo o que estamos vivendo na tabela, pelo confronto que a gente tinha. Foi importantíssimo para mostrar que é um grupo que tem valor. Independente das dificuldades caminha junto, está sempre junto. Tivemos um adversidade no primeiro tempo, conversamos muito, o Barroca ajeitou o time. Voltamos para o segundo tempo com a única mentalidade que era possível a vitória. A caminhada é difícil, mas temos que manter esse espírito para os próximos jogos - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".

Caio Alexandre também valorizou o resultado no Couto Pereira, mas deixou claro: é bom comemorar, mas é preciso continuar trabalhando e vencendo. O Alvinegro se reapresentou no Estádio Nilton Santos nesta segunda-feira.- Esse ambiente no vestiário de vitória é maravilhoso, todo mundo comemorando. É assim que a gente tem que crescer, todo mundo fez um grande jogo, com muita garra. Fomos fortes para virar a partida. Temos que enaltecer a entrega dos jogadores. Temos que comemorar, mas sabendo que temos que trabalhar forte quando voltar para o Rio porque o Botafogo precisa de uma sequência de vitórias para sair dessa situação o mais rápido possível - analisou.

Rafael Forster, por sua vez, afirmou que o empate entre Goiás e Grêmio, que colocou o Botafogo na última colocação do Campeonato Brasileiro, trouxe ainda mais pressão ao elenco. Por isto, ele também fez questão de comemorar o 2 a 1 sobre o Coxa.