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futebol

Diego Alves testa negativo para Covid-19 e dá sequência a tratamento no CT

Goleiro está em recuperação no Ninho do Urubu enquanto delegação do Flamengo, no Equador, terá dois compromissos pelo Grupo A da Copa Libertadores...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 14:40
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Afastado das atividades do grupo principal do Flamengo há 10 dias, Diego Alves realizou novo exame na terça-feira e, nesta tarde, o clube informou que o goleiro testou negativo para o novo coronavírus. Agora, o camisa 1 retornará gradualmente às atividades, no CT do Ninho do Urubu, para dar sequência à recuperação de uma lesão no ombro esquerdo.Sem Diego Alves, Pedro Rocha e João Lucas - também lesionados -, o Flamengo chegou nesta manhã ao Equador, onde fará duas partidas pelo Grupo A da Copa Libertadores: contra o Independiente Del Valle, nesta quinta às 21h, e contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira, dia 22, às 19h15.

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