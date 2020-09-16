Diego Alves testa negativo para Covid-19 e dá sequência a tratamento no CT

Afastado das atividades do grupo principal do Flamengo há 10 dias, Diego Alves realizou novo exame na terça-feira e, nesta tarde, o clube informou que o goleiro testou negativo para o novo coronavírus. Agora, o camisa 1 retornará gradualmente às atividades, no CT do Ninho do Urubu, para dar sequência à recuperação de uma lesão no ombro esquerdo.Sem Diego Alves, Pedro Rocha e João Lucas - também lesionados -, o Flamengo chegou nesta manhã ao Equador, onde fará duas partidas pelo Grupo A da Copa Libertadores: contra o Independiente Del Valle, nesta quinta às 21h, e contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira, dia 22, às 19h15.