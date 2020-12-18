Diego Alves tem a renovação oficializada pelo Flamengo: 'Estou no lugar onde meu coração quer'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo oficializou a renovação de Diego Alves no fim da tarde desta sexta-feira. Após imbróglio nas negociações, contornadas de nuances, o goleiro estendeu o vínculo até o fim de 2021 - o anterior expiraria ao fim deste mês. Através das redes sociais do clube, o camisa 1 comemorou o acerto.- Estou aqui para anunciar minha renovação de contrato. Mais um ano vestindo este Manto Sagrado. Poder estender esse vínculo vitorioso com todos vocês. Dizer que hoje estou no lugar onde meu coração quer. Estou muito feliz, espero que a gente tenha mais um ano de vitórias, conquistas e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível no Maracanã lotado, para todos comemorarem juntos - falou Diego Alves.

No último domingo, durante a partida contra o Santos, jogadores rubro-negros manifestaram apoio ao goleiro. Gabigol foi comemorar um de seus gols com Diego Alves, por exemplo. No segundo, apontou de longe para o companheiro. O veterano, inclusive, foi o capitão do time, por decisão de Rogério Ceni.

OS NÚMEROS DE DIEGO ALVES

Ao todo, Diego Alves soma 157 jogos pelo Flamengo. Nesta década, apenas Felipe (183) acumulou mais partidas vestindo as cores rubro-negras. Junto a Everton Ribeiro e Diego Ribas, Diego Alves é considerado um dos capitães do elenco do Flamengo e liderança ativa no vestiário.

Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, foram seis títulos: uma Libertadores, um Brasileiro, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

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