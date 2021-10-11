Diego Alves se recupera e deve voltar contra o Juventude; Flamengo pode ter mais dois retornos

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O treino desta segunda-feira no Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco do Flamengo, contou com a participação integral de Diego Alves, desfalque nos últimos dois jogos e que sofreu um trauma no pé recentemente. O goleiro conseguiu calçar as chuteiras e tende a retornar contra o Juventude, nesta quarta, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.Outra boa notícia tem Gustavo Henrique como protagonista. O zagueiro participou da atividade com o grupo de Renato Gaúcho e ficará à disposição neste meio de semana.

Diego Ribas também foi a campo, mas, por ter feito apenas um trabalho à parte com fisioterapeutas, ainda é dúvida - dependerá de novos testes físicos até quarta.

As atualizações animadoras surgem depois que o Flamengo, antes do treino, informou um novo contratempo físico no elenco: o de Bruno Henrique, constatado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda (grau 1), que o deixará distante do gramado por cerca de duas semanas.

Portanto, os desfalques garantidos para o próximo jogo são: Isla, Everton Ribeiro e Gabigol (a serviço de suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo), além de Bruno Henrique, David Luiz, Arrascaeta (lesionados) e Vitinho (suspenso).

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