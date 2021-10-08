Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Alves se junta ao grupo em São Paulo e reforça o Flamengo contra o Fortaleza
futebol

Diego Alves se junta ao grupo em São Paulo e reforça o Flamengo contra o Fortaleza

Camisa 1 ficou fora da partida contra o Red Bull Bragantino após apresentar quadro gripal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 13:33

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 13:33

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Desfalque na partida contra o Red Bull Bragantino, por conta de um quadro gripal, o goleiro Diego Alves se juntou ao elenco do Flamengo nesta sexta, realizou a atividade com os companheiros em Atibaia, e fica à disposição de Renato Gaúcho para a partida contra o Fortaleza, neste sábado, no Castelão.O jogo entre Flamengo e Fortaleza será às 19h deste sábado, com presença da torcida. Além de Diego Alves, o técnico Renato Gaúcho deve promover a volta de Filipe Luís. O camisa 16 foi preservado e substituído por Renê na quarta.
A provável escalação do Flamengo para a partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão tem: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereiras, Thiago Maia e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados