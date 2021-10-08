Diego Alves se junta ao grupo em São Paulo e reforça o Flamengo contra o Fortaleza

Desfalque na partida contra o Red Bull Bragantino, por conta de um quadro gripal, o goleiro Diego Alves se juntou ao elenco do Flamengo nesta sexta, realizou a atividade com os companheiros em Atibaia, e fica à disposição de Renato Gaúcho para a partida contra o Fortaleza, neste sábado, no Castelão.O jogo entre Flamengo e Fortaleza será às 19h deste sábado, com presença da torcida. Além de Diego Alves, o técnico Renato Gaúcho deve promover a volta de Filipe Luís. O camisa 16 foi preservado e substituído por Renê na quarta.