Diego Alves se destaca, e Flamengo não sofre gols após sete partidas

Além da vantagem obtida para o jogo de volta da semifinal do Carioca, o triunfo do Flamengo no Raulino de Oliveira teve outro ponto importante: o time de Rogério Ceni deixou o campo sem sofrer gols após sete partidas consecutivas sendo vazado. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Pedro, mas nem por isso deixou de ser ameaçado e contou com ótima atuação de Diego Alves.Segundo o aplicativo "SofaScore", foram 12 finalizações do Volta Redonda na partida, sendo uma chance criada. O camisa 1 do Flamengo fez cinco defesas.