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futebol

Diego Alves se destaca, e Flamengo não sofre gols após sete partidas

Goleiro fez boas defesas na vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Volta Redonda...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 23:35

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 23:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da vantagem obtida para o jogo de volta da semifinal do Carioca, o triunfo do Flamengo no Raulino de Oliveira teve outro ponto importante: o time de Rogério Ceni deixou o campo sem sofrer gols após sete partidas consecutivas sendo vazado. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Pedro, mas nem por isso deixou de ser ameaçado e contou com ótima atuação de Diego Alves.Segundo o aplicativo "SofaScore", foram 12 finalizações do Volta Redonda na partida, sendo uma chance criada. O camisa 1 do Flamengo fez cinco defesas.
A mais importante foi ainda no primeiro tempo, com 0 a 0 no placar, quando Alef Manga recebeu passe já na área e ficou cara a cara com Diego Alves.

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