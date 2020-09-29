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futebol

Diego Alves, Pedro Rocha, João Lucas e Gabi: boletim médico no Flamengo

Para a partida contra o Del Valle, a boa notícia no Flamengo é o retorno do camisa 9...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 15:36
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
O Flamengo treinou na manhã desta terça, no Ninho do Urubu, de olho no confronto com o Independiente Del Valle, pelo Grupo A da Libertadores, na quarta. As boas notícias ficam por conta de Gabriel Barbosa, que treinou nos últimos dois dias e volta a ficar à disposição, e de Diego Alves. O goleiro, recuperado da Covid-19 e em fase final do tratamento de uma lesão no ombro direito, voltou a trabalhar no gramado com bola, mas ainda não vai a ao jogo. Já Pedro Rocha segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda e é desfalque. João Lucas, que teve retorno antecipado para reforçar o time no Equador, diante do surto de Covid-19, sofreu lesão na coxa esquerda, diante do Palmeiras, e também desfalca o Rubro-Negro contra o Independiente Del Valle.
Ainda no aguardo dos exames de Isla, Filipe Luis, Matheuzinho, Diego, Bruno Henrique, Michael e Vitinho não foram ao Ninho do Urubu na véspera da partida. Contudo, caso tenham resultados negativos para Covid-19, podem reforçar a equipe que conta com uma série de desfalques após o surto da doença, incluindo Domènec Torrent, Rodrigo Caio e Willian Arão, por exemplo.

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