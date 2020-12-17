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Diego Alves, 'namoro antigo de Jorge Jesus', interessa ao Benfica, informa jornal português

Goleiro e treinador trabalharam juntos no Flamengo e, sem acerto pela permanência no Ninho do Urubu, o camisa 1 pode acertar com o clube de Lisboa para 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 11:25

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:25

Crédito: Divulgação/ Twitter
Com o contrato se encerrando no dia 31 de dezembro e o desacordo com o Flamengo por sua permanência, por ora, o goleiro Diego Alves já desperta o interesse de outros clubes. Um deles, de acordo com o jornal "Record". é o Benfica. Segundo a publicação, o camisa 1 é um "namoro antigo do técnico Jorge Jesus" e a indefinição sobre o seu futuro no Ninho do Urubu pode levar a diretoria portuguesa a tentar a contratação do atleta, como já fez em 2019.
A boa relação entre o jogador e o Mister e o fato do atleta poder chegar em janeiro sem custos são fatores que tornam a oportunidade mais viável ao Benfica. Isso, segundo o "Record", se o treinador avaliar necessária a chegada de um reforço para a posição. Atualmente, o Benfica tem o brasileiro Helton Leite como titular no gol, além do belga Mile Svilar e do japonês Leo Kokubo.

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