Diego Alves, 'namoro antigo de Jorge Jesus', interessa ao Benfica, informa jornal português

Com o contrato se encerrando no dia 31 de dezembro e o desacordo com o Flamengo por sua permanência, por ora, o goleiro Diego Alves já desperta o interesse de outros clubes. Um deles, de acordo com o jornal "Record". é o Benfica. Segundo a publicação, o camisa 1 é um "namoro antigo do técnico Jorge Jesus" e a indefinição sobre o seu futuro no Ninho do Urubu pode levar a diretoria portuguesa a tentar a contratação do atleta, como já fez em 2019.