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Diego Alves está fora da partida contra o Altos-PI na Copa do Brasil

Devido a questões físicas, goleiro rubro-negro não é relacionado e desfalca a equipe na segunda partida da terceira fase da competição...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2022 às 18:50
Diego Alves está fora do segundo jogo contra o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil. Devido a questões físicas, o goleiro vai desfalca o Flamengo. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate e recebe a equipe do Piauí nest quarta-feira, no Raulino de Oliveira, às 21h30.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil​Com a ausência de Santos, Hugo Souza é o principal nome no time principal e mantém a titularidade. Já os jovens Matheus Cunha e o jovem Bruno, de 19 anos, são as alternativas, que estarão disponíveis no banco de reservas para o técnico Paulo Sousa.
Crédito: DiegoAlvesnãoérelacionadoparaapartidacontraoAltos-PI,pelaCopadoBrasil(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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