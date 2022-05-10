Diego Alves está fora da partida contra o Altos-PI na Copa do Brasil

Diego Alves está fora do segundo jogo contra o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil. Devido a questões físicas, o goleiro vai desfalca o Flamengo. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate e recebe a equipe do Piauí nest quarta-feira, no Raulino de Oliveira, às 21h30.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil​Com a ausência de Santos, Hugo Souza é o principal nome no time principal e mantém a titularidade. Já os jovens Matheus Cunha e o jovem Bruno, de 19 anos, são as alternativas, que estarão disponíveis no banco de reservas para o técnico Paulo Sousa.