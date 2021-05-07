Diego Alves e Renê têm problemas musculares detectados e aumentam lista de desfalques do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem mais dois desfalques certos para a partida contra o Volta Redonda, neste sábado, pela semifinal do Carioca. Diego Alves e Renê tiveram problemas musculares detectados após exames nesta sexta-feira e seguirão tratamento de fisioterapia no Ninho do Urubu. O clube não apontou, no entanto, o tempo de recuperação da dupla.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaDe acordo com o comunicado do médico Márcio Tannure, Renê foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa direita. Já Diego Alves tem um prognóstico melhor. O goleiro não teve lesão constatada, mas apresentou uma fibrose na região da coxa. Os dois atletas sentiram desconforto durante a vitória do Flamengo sobre a LDU, na última terça-feira, pela Libertadores. Diego Alves disputou o primeiro tempo e foi substituído por Hugo Souza no intervalo. Renê, por sua vez, entrou na etapa final e se contundiu ao arrancar em um contra-ataque no fim da partida.

Para o lugar de Diego Alves, o técnico terá que escolher entre Hugo Souza e Gabriel Batista. O primeiro entrou contra a LDU e voltou a demonstrar certa insegurança no jogo com os pés. Na lateral-esquerda, o jovem Ramon surge como opção caso Ceni decida poupar o titular Filipe Luís.

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Evolução nos casos de Rodrigo Caio e Gerson

Chefe do departamento médico do Flamengo, Tannure também comentou sobre os casos de Rodrigo Caio e Gerson. Os atletas também realizaram exames radiológicos nesta sexta-feira e apresentaram evolução nos processos de recuperação.

Com uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda, Gerson seguirá o tratamento fisioterápico e não estará à disposição de Ceni para o duelo deste sábado. Rodrigo Caio, por sua vez, está em processo de transição física após tratar uma fibrose na coxa semelhante ao caso de Diego Alves. O zagueiro tem chance de ser relacionado para encarar o Volta Redonda.

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