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Diego Alves é mais um desfalque para o Flamengo contra o Fortaleza; veja os jogadores relacionados por Ceni

O atacante Michael, com dores no joelho direito, também fica fora da partida de sábado...
LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 15:57

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 15:57

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está pronto para enfrentar o Fortaleza. Nesta sexta-feira de Natal, Rogério Ceni comandou atividade no Ninho do Urubu - a última antes da delegação embarcar para a capital cearense - e teve duas más notícias. Diego Alves, com desconforto na parte anterior da coxa direita, e Michael, com dores no joelho direito, estão fora do jogo de sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão.
O goleiro e o atacante se juntam a Gabriel Barbosa e Filipe Luís, suspensos, e Thiago Maia, lesionado, entre os desfalques para o treinador, que reencontra sua ex-equipe pela primeira vez. O Flamengo, na vice-liderança do Brasileirão, busca a quinta vitória consecutiva no torneio para aproximar-se do São Paulo.
Confira os jogadores relacionados por Rogério Ceni para enfrentar o Fortaleza: > CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!Desta forma, o Flamengo, do técnico Rogério Ceni, deve entrar em campo no Castelão com o seguinte time: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

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