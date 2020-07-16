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Diego Alves devolve provocação a jogador do Fluminense: 'No Rio, Pacheco que eu conheço é drogaria'

Goleiro do Flamengo não perdoou e nem esqueceu que foi provocado pelo atacante peruano, na final da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 03:00

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 03:00

Crédito: Reprodução / Twitter CRF
Antes de entrar no vestiário e comemorar mais um título pelo Flamengo, Diego Alves viu uma câmera de um funcionário responsável pelas redes sociais do Rubro-Negro e, em tom de brincadeira, devolveu a provocação ao atacante peruano Pacheco, do Fluminense, que tinha instigado o goleiro após a disputa por pênaltis na final da Taça Rio - vencida pelo Tricolor.
- No Rio de Janeiro, Pacheco que eu conheço é drogaria. Diego Alves conquistou o segundo título carioca pelo Flamengo. Ele também esteve presente nos títulos do Brasileiro (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).
Para conquistar mais um Estadual, o Fla de Diego Alves venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. Na ida, havia vencido por 2 a 1.

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