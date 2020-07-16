Diego Alves devolve provocação a jogador do Fluminense: 'No Rio, Pacheco que eu conheço é drogaria'

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Antes de entrar no vestiário e comemorar mais um título pelo Flamengo, Diego Alves viu uma câmera de um funcionário responsável pelas redes sociais do Rubro-Negro e, em tom de brincadeira, devolveu a provocação ao atacante peruano Pacheco, do Fluminense, que tinha instigado o goleiro após a disputa por pênaltis na final da Taça Rio - vencida pelo Tricolor.

- No Rio de Janeiro, Pacheco que eu conheço é drogaria. Diego Alves conquistou o segundo título carioca pelo Flamengo. Ele também esteve presente nos títulos do Brasileiro (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).