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Diego Alves apresenta estado gripal e desfalca o Flamengo contra o Red Bull Bragantino

Goleiro estava relacionado para o confronto e viajou com a equipe para Bragança Paulista, onde o Rubro-Negro enfrenta o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão...
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Publicado em 

06 out 2021 às 18:37

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:37

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo tem uma baixa de última hora para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid. Isso porque Diego Alves apresentou um estado gripal e foi retirado da relação do jogo, que é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro por precaução.> Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistirPara o confronto, o técnico Renato Gaúcho relacionou os goleiros Gabriel Batista, César e Hugo Souza. A tendência é que o primeiro, reserva imediato de Diego Alves, seja o titular nesta noite.
> Veja a simule a tabela do Brasileirão
Além do goleiro, o Flamengo já tinha sete desfalques para o confronto. Dentre os lesionados, Gustavo Henrique e Diego Ribas realizaram exames, que constataram edema no adutor da coxa direita e na panturrilha direita, respectivamente. David Luiz, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, também fica de fora.
Já Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão convocados pelas respectivas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Por outro lado, Thiago Maia realizou treino integral com o restante dos companheiros no gramado do Ninho do Urubu, após se recuperar de uma lesão na coxa, e fica à disposição de Renato (Clique aqui e veja a lista completa dos relacionados).

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