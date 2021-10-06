Diego Alves apresenta estado gripal e desfalca o Flamengo contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem uma baixa de última hora para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid. Isso porque Diego Alves apresentou um estado gripal e foi retirado da relação do jogo, que é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro por precaução.> Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistirPara o confronto, o técnico Renato Gaúcho relacionou os goleiros Gabriel Batista, César e Hugo Souza. A tendência é que o primeiro, reserva imediato de Diego Alves, seja o titular nesta noite.

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Além do goleiro, o Flamengo já tinha sete desfalques para o confronto. Dentre os lesionados, Gustavo Henrique e Diego Ribas realizaram exames, que constataram edema no adutor da coxa direita e na panturrilha direita, respectivamente. David Luiz, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, também fica de fora.