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futebol

Diego Aguirre deixa o comando técnico do Internacional

Uruguaio não agradou a diretoria do Colorado e foi desligado do clube nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 21:27

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 21:27

Fim da era Diego Aguirre no Internacional. Após reunião entre técnico e diretoria, a decisão tomada foi de saída do uruguaio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de ser anunciada nesta quarta-feira, a não renovação de contrato de Diego Aguirre era aguardada nos bastidores do Colorado, já que o time caiu de rendimento na reta final da temporada.
O principal motivo para encerrar o vinculo foi o fracasso no objetivo de colocar o Inter na próxima edição da Libertadores da América.
Números
Em sua segunda passagem no Internacional, Diego Aguirre dirigiu o clube em 35 partidas, com 11 vitórias, 12 derrotas e 12 empates. O aproveitamento foi de 42%.
Confira o comunicado do Inter sobre a saída de Diego Aguirre:
‘O Sport Club Internacional e o técnico Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Em sua segunda passagem no cargo, o uruguaio trabalhou em 35 partidas, durante o segundo semestre de 2021. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. O Clube agradece pelo profissionalismo e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras’, diz a nota.
Crédito: Foto:RicardoDuarte/Internacional

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