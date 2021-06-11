Diego admite queda do Flamengo no segundo tempo, mas valoriza vitória

Com um gol de Rodrigo Muniz aos 15 minutos da etapa inicial, o Flamengo venceu o Coritiba, no Couto Pereira, e deu o primeiro passo para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, Diego admitiu a queda de rendimento do time no segundo tempo, mas celebrou a vantagem obtida.

- Placar não deixa de ser bom, mas concordo que não conseguimos manter a intensidade no segundo tempo e ser perigosos. Fizemos um bom jogo, então vamos decidir em casa na próxima semana. Mesmo com a vantagem, jogaremos para vencer - afirmou Diego, projetando o jogo de volta, na quarta.O Rubro-Negro, agora, pode até empatar com o Coxa na próxima quarta-feira que avançará para as oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, enfrenta o América-MG pelo Brasileirão, no domingo. As duas partidas serão no Maracanã.