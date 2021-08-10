Diante do Vila Nova, Vasco busca a vitória mesmo sem Germán Cano

Após 23 partidas, o Vasco não terá o homem-gol no comando de ataque do time. Suspenso, Germán Cano deverá dar lugar a Daniel Amorim no jogo contra o Vila Nova, nesta terça-feira. Os números do argentino desde a temporada passada ilustram a importância do centroavante titular, mas o jogo mais recente também dá esperança. O gol da vitória foi marcado por outro argentino: o meia Sarrafiore.Dos 50 gols marcados pelo Cruz-Maltino na temporada 2021, 14 foram de Cano. Daniel, contratado no final de maio, fez dois. Foram dez jogos, todos entrando em campo no segundo tempo. Não são nem 200 minutos jogados pelo Vasco. Caso confirmada a primeira titularidade, será chance de ouro.