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futebol

Diante do Vila Nova, Vasco busca a vitória mesmo sem Germán Cano

Suspenso, centroavante argentino deverá dar lugar a Daniel Amorim, que viveria, assim, a primeira partida dele como titular do Cruz-Maltino...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após 23 partidas, o Vasco não terá o homem-gol no comando de ataque do time. Suspenso, Germán Cano deverá dar lugar a Daniel Amorim no jogo contra o Vila Nova, nesta terça-feira. Os números do argentino desde a temporada passada ilustram a importância do centroavante titular, mas o jogo mais recente também dá esperança. O gol da vitória foi marcado por outro argentino: o meia Sarrafiore.Dos 50 gols marcados pelo Cruz-Maltino na temporada 2021, 14 foram de Cano. Daniel, contratado no final de maio, fez dois. Foram dez jogos, todos entrando em campo no segundo tempo. Não são nem 200 minutos jogados pelo Vasco. Caso confirmada a primeira titularidade, será chance de ouro.
Chance de ouro para o jogador, missão nítida para o time. A parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro está equilibrada. O G4 está próximo e superar o Vila Nova, em casa, é quase uma obrigação. Mas é preciso estar atento às virtudes do rival.
- Não tem time fraco. Principalmente no decorrer da competição os times lá de baixo se dedicam e os de cima titubeiam. O Vila ganhou do Guarani, o Confiança ganhou do Náutico, o Cruzeiro virou do Brusque... essa competição é muito diferente - alertou Lisca ainda no sábado, após ganhar do Vitória.

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