Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diante do Tubarão, Corinthians estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

A próxima partida do Timão na LNF será contra o Marechal-PR, no Ginásio Wlamir Marques...
Publicado em 29 de Março de 2022 às 14:13

Na noite de segunda-feira (28), o Corinthians estreou com vitória na Liga Nacional de Futsal 2022, por 2 a 0, diante do Tubarão, na Arena Estener Soratto, em Santa Catarina. Tatinho e Allan marcaram os gols.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
O Timão controlou bem as ações na partida e criou boas chances no primeiro tempo. Quem abriu o placar, aos 13 minutos, foi Tatinho. O camisa 2 aproveitou a desatenção do adversário e recuperou a bola no campo ofensivo. Frente a frente com o goleiro, inaugurou o marcador.
Com 1 a 0 no marcador, o alvinegro paulista seguiu no comando do jogo, e teve solidez defensiva para segurar as investidas do Tubarão na segunda etapa. Aos 18 minutos, a equipe da casa tentou usar o goleiro-linha, Allan recuperou a bola e chutou de longe, acertando o gol vazio, dando números finais ao confronto.
- A equipe se comportou muito bem hoje, diante de um adversário qualificado. Eu tenho certeza que vai ser difícil arrancar pontos aqui no domínio deles. E o mais importante hoje foi a vitória na estreia da Liga. Sabemos que é esse é campeonato competitivo e cada ponto conquistado fora de casa é fundamental - avaliou o fixo Allan
- O gol foi resultado dos treinamentos durante a semana, em que treinamos muito a marcação e isso resultou em gol. Muito feliz com o gol, mas principalmente com a vitória - concluiu o camisa 20.
O Corinthians volta à quadra nesta sexta-feira (1), às 20h, quando recebe o Marechal (PR), pela segunda rodada da LNF 2022. A partida será disputada no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, com entrada gratuita (obrigatório apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19).
Crédito: TimedeFutsaldoTimão(Foto:JoãoDuarte/TubarãoFutsal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados