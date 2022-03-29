Diante do Tubarão, Corinthians estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

Na noite de segunda-feira (28), o Corinthians estreou com vitória na Liga Nacional de Futsal 2022, por 2 a 0, diante do Tubarão, na Arena Estener Soratto, em Santa Catarina. Tatinho e Allan marcaram os gols.
O Timão controlou bem as ações na partida e criou boas chances no primeiro tempo. Quem abriu o placar, aos 13 minutos, foi Tatinho. O camisa 2 aproveitou a desatenção do adversário e recuperou a bola no campo ofensivo. Frente a frente com o goleiro, inaugurou o marcador.
Com 1 a 0 no marcador, o alvinegro paulista seguiu no comando do jogo, e teve solidez defensiva para segurar as investidas do Tubarão na segunda etapa. Aos 18 minutos, a equipe da casa tentou usar o goleiro-linha, Allan recuperou a bola e chutou de longe, acertando o gol vazio, dando números finais ao confronto.
- A equipe se comportou muito bem hoje, diante de um adversário qualificado. Eu tenho certeza que vai ser difícil arrancar pontos aqui no domínio deles. E o mais importante hoje foi a vitória na estreia da Liga. Sabemos que é esse é campeonato competitivo e cada ponto conquistado fora de casa é fundamental - avaliou o fixo Allan

- O gol foi resultado dos treinamentos durante a semana, em que treinamos muito a marcação e isso resultou em gol. Muito feliz com o gol, mas principalmente com a vitória - concluiu o camisa 20.
O Corinthians volta à quadra nesta sexta-feira (1), às 20h, quando recebe o Marechal (PR), pela segunda rodada da LNF 2022. A partida será disputada no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, com entrada gratuita (obrigatório apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19).