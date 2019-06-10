Diante do Sobradinho, Vitória vira em dois minutos e avança na Série D

Virada histórica! Até meados dos 30 minutos do segundo tempo, o Vitória se despedia da Série D. No entanto, Rafael Pernão e Vitinho marcaram os gols que colocaram o Alvianil na segunda fase da competição, na vitória por 2 a 1 diante do Sobradinho. O jogo aconteceu na noite deste domingo (09), em Luziânia. Na próxima fase, o Vitória enfrenta o Brasiliense, que derrotou o Serra também neste domingo.
A partida teve um atraso de 45 minutos por falta de enfermeiros e desfibrilador. Com a bola rolando, o Sobradinho, que até então não havia marcado um gol sequer na Série D, saiu na frente, com gol de João Manoel. O Alvianil foi para o vestiário atrás do placar e eliminado da competição.
Já no segundo tempo, aos 36 minutos, Vitinho tocou para Rafael Pernão bater colocado e empatar a partida. No minuto seguinte, Emerson cruzou e a bola bateu na mão do zagueiro. Vitinho cobrou pênalti no canto direito do goleiro e virou o jogo. 2 a 1 para o Vitória: triunfo e classificação fora de casa.