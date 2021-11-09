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futebol

Diante do Santos, Bragantino quer terminar invicto contra rivais paulistas

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta ainda não foi derrotado contra os rivais de estado...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 10:30

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:30

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
Na próxima quarta-feira, o Bragantino volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro e o seu adversário é o Santos, na Vila Belmiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do momento ruim do adversário, dentro do Massa Bruta a ordem é manter o foco e tentar a sua recuperação, já que no fim de semana o time foi superado pelo Athletico.
Invencibilidade
Além da reabilitação no Brasileiro, o time de Barbieri quer fechar os duelos contra os rivais paulistas no torneio nacional invicto.
Nos sete jogos até o momento com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o Massa Bruta não foi derrotado. A equipe obteve o desempenho de cinco vitórias e dois empates.
Quando encarou o Santos no Nabi Abi Chedid, o Bragantino ficou no empate por 2 a 2.

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