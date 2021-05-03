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Diante do Santo André, Palmeiras tem recorde de utilização da base em vitórias no século 21

Fazendo o Campeonato Paulista de laboratório, o Verdão foi a campo com oito jovens formados em casa...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 07:30

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras saiu de campo vitorioso na noite deste domingo (02), diante do Santo André, no Canindé, pelo placar de 1 a 0. Utilizando o Campeonato Paulista como laboratório para os jovens, o Verdão foi a campo com oito jogadores oriundos das categorias de base entre os 11 titulares.​Na formação inicial, apenas o goleiro Jailson, o lateral-esquerdo Matias Viña e o meia Gustavo Scarpa não eram formados no clube. Desta maneira, os defensores Henri, Vanderlan e Garcia; os meias Fabinho, Gabriel Menino e Pedro Bicalho, além dos atacantes Giovani e Rafael Elias, juntos, impuseram o novo recorde de Crias da Academia na escalação de uma vitória neste século.
​Além disso, o número de oito jovens das categorias de base na equipe titular iguala o recorde de utilização total entre os onze. Na única vez em que a ocasião ocorreu, diante do Botafogo, de Ribeirão Preto, em abril, o Palmeiras saiu de campo sem os três pontos, ficando no empate por 0 a 0.
​Entre as oportunidades com sete jovens desde o apito inicial, a vitória também não havia ocorrido. Em março de 2021, empate por 1 a 1 com o São Bento, pelo Campeonato Paulista. Já pelo estadual de 2000, empate com o Rio Branco, de Americana.​Com 46% do elenco profissional composto por atletas que já passaram pelas categorias de formação, o Palmeiras coleciona boas estatísticas de utilização da base durante o biênio 2020/21.
​Até aqui, em todos os jogos desta temporada, o clube teve presença de pratas da casa. Ao todo, 17 foram a campo, além de mais três nomes que ficaram no banco, e aguardam suas estreias na equipe principal. Ademais, 61% da lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores é composta por jogadores que desde cedo frequentam a Academia de Futebol.
​Em 2020, o Verdão teve pelo menos um jovem em campo em todas as partidas das caminhadas rumo aos títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Fora as campanhas que culminaram em títulos, entre os 79 jogos disputados na temporada, apenas uma não houve Cria da Academia. A situação ocorreu no empate por 1 a 1 diante do Grêmio, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

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