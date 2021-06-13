Diante do RB Bragantino, Fluminense busca melhor início de Brasileirão desde 2006

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Na noite deste domingo, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino novamente, mas, desta vez, a partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h30. Pelo lado do Tricolor, uma vitória é importante para a equipe engatar de vez na competição e, também, para garantir o melhor início de Brasileirão desde 2006.

> Relembre momentos importantes de Fred com a camisa do FluminenseCaso vença a equipe de Bragança Paulista, o Fluminense chegará aos sete pontos conquistados nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A última vez que esse fato aconteceu foi em 2006. Naquela temporada, o Tricolor Carioca venceu o Athletico na primeira rodada por 2 a 1,venceu o Goiás por 1 a 0, e empatou com o Vasco por 1 a 1.

2006, inclusive, foi o ano em que o Campeonato Brasileiro deixou de ter 22 times e passou a ter apenas 20 - como é até hoje. Dessa forma, a vitória diante do Red Bull Bragantino pode consolidar mais uma marca importante ao time comandando por Roger Machado.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Essa escrita já quase foi batida em algumas oportunidades. Em 2017, o Tricolor começou o Brasileirão com duas vitórias seguidas, mas perdeu na terceira rodada para o Vasco por 3 a 2. O mesmo cenário aconteceu em 2014. O Tricolor levou a melhor nas duas primeiras rodadas, mas, na terceira rodada, perdeu para o Vitória por 2 a 1.

> Veja a tabela do Brasileirão

A missão, contudo, não será fácil. Isso é o que se pode concluir depois da fala de Luccas Claro. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o zagueiro elogiou o Red Bul Bragantino, projetou o confronto e disse que acredita em um campeonato sólido por parte do time paulista.

- É uma equipe muito qualificada e bem treinada, com jogadores muito leves do meio para frente, com bastante movimentação, bastante troca. Eles não tem um jogador fixo no ataque, rodam bastante e isso dificulta muito a marcação. Acredito que dentro do Campeonato Brasileiro eles vão fazer um campeonato sólido, seguro e até na parte de cima da tabela - finalizou.VEJA O HISTÓRICO DO FLU NAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO

Brasileiro 2020: derrota, Empate e Vitória = quatro pontos.

Brasileiro 2019: derrota, derrota e vitória = três pontos.

Brasileiro 2018: derrota, vitória e empate = quatro pontos.

Brasileiro 2017: vitória, vitória e derrota = seis pontos.

Brasileiro 2016: vitória, empate e derrota = quatro pontos.

Brasileiro 2015: vitória, derrota e empate = quatro pontos.

Brasileiro 2014: vitória, vitória e derrota = seis pontos.

Brasileiro 2013: vitória, derrota e vitória = seis pontos.

Brasileiro 2012: vitória, empate e empate = cinco pontos.

Brasileiro 2011: derrota, vitória e vitória = seis pontos.

Brasileiro 2010: derrota, vitória e derrota = três pontos.

Brasileiro 2009: vitória, empate e derrota = quatro pontos.

Brasileiro 2008: empate, derrota e derrota = um ponto.

Brasileiro 2007: empate, derrota e vitória = quatro pontos.