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Diante do RB Bragantino, Fluminense busca melhor início de Brasileirão desde 2006

Invicto, o Tricolor Carioca pode conquistar sete pontos nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, fato esse que ocorreu pela última vez há 15 anos atrás...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 06:30

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 06:30

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Na noite deste domingo, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino novamente, mas, desta vez, a partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h30. Pelo lado do Tricolor, uma vitória é importante para a equipe engatar de vez na competição e, também, para garantir o melhor início de Brasileirão desde 2006.
> Relembre momentos importantes de Fred com a camisa do FluminenseCaso vença a equipe de Bragança Paulista, o Fluminense chegará aos sete pontos conquistados nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A última vez que esse fato aconteceu foi em 2006. Naquela temporada, o Tricolor Carioca venceu o Athletico na primeira rodada por 2 a 1,venceu o Goiás por 1 a 0, e empatou com o Vasco por 1 a 1.
2006, inclusive, foi o ano em que o Campeonato Brasileiro deixou de ter 22 times e passou a ter apenas 20 - como é até hoje. Dessa forma, a vitória diante do Red Bull Bragantino pode consolidar mais uma marca importante ao time comandando por Roger Machado.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Essa escrita já quase foi batida em algumas oportunidades. Em 2017, o Tricolor começou o Brasileirão com duas vitórias seguidas, mas perdeu na terceira rodada para o Vasco por 3 a 2. O mesmo cenário aconteceu em 2014. O Tricolor levou a melhor nas duas primeiras rodadas, mas, na terceira rodada, perdeu para o Vitória por 2 a 1.
> Veja a tabela do Brasileirão
A missão, contudo, não será fácil. Isso é o que se pode concluir depois da fala de Luccas Claro. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, o zagueiro elogiou o Red Bul Bragantino, projetou o confronto e disse que acredita em um campeonato sólido por parte do time paulista.
- É uma equipe muito qualificada e bem treinada, com jogadores muito leves do meio para frente, com bastante movimentação, bastante troca. Eles não tem um jogador fixo no ataque, rodam bastante e isso dificulta muito a marcação. Acredito que dentro do Campeonato Brasileiro eles vão fazer um campeonato sólido, seguro e até na parte de cima da tabela - finalizou.VEJA O HISTÓRICO DO FLU NAS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO
Brasileiro 2020: derrota, Empate e Vitória = quatro pontos.
Brasileiro 2019: derrota, derrota e vitória = três pontos.
Brasileiro 2018: derrota, vitória e empate = quatro pontos.
Brasileiro 2017: vitória, vitória e derrota = seis pontos.
Brasileiro 2016: vitória, empate e derrota = quatro pontos.
Brasileiro 2015: vitória, derrota e empate = quatro pontos.
Brasileiro 2014: vitória, vitória e derrota = seis pontos.
Brasileiro 2013: vitória, derrota e vitória = seis pontos.
Brasileiro 2012: vitória, empate e empate = cinco pontos.
Brasileiro 2011: derrota, vitória e vitória = seis pontos.
Brasileiro 2010: derrota, vitória e derrota = três pontos.
Brasileiro 2009: vitória, empate e derrota = quatro pontos.
Brasileiro 2008: empate, derrota e derrota = um ponto.
Brasileiro 2007: empate, derrota e vitória = quatro pontos.
Brasileiro 2006: vitória, vitória e empate = sete pontos.

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