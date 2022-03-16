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futebol

Diante do Palmeiras, Red Bull Bragantino defende 100% em casa no Paulistão

Massa Bruta disputou cinco partidas dentro de casa e venceu todas...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:28

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:28

No próximo domingo, o Red Bull Bragantino fecha a sua participação na fase de grupos do Campeonato Paulista e recebe o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O duelo promete ser interessante, já que os dois times são cotados para brigar pelo título do torneio estadual mais disputado do país.
Nabi Abi Chedid
Diferente do que ocorreu na temporada passada, quando apresentava dificuldade dentro de casa, neste ano é diferente e o Red Bull Bragantino tem um desempenho impecável.
Nos cinco jogos do Paulistão, o Bragantino venceu todos e com um alto número de gols. Veja os números abaixo:
5 jogos
5 vitórias
13 gols marcados
4 gols sofridos
100% de aproveitamento
Crédito: Foto:AriFerreira

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