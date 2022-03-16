Diante do Palmeiras, Red Bull Bragantino defende 100% em casa no Paulistão

No próximo domingo, o Red Bull Bragantino fecha a sua participação na fase de grupos do Campeonato Paulista e recebe o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid.

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O duelo promete ser interessante, já que os dois times são cotados para brigar pelo título do torneio estadual mais disputado do país.

Nabi Abi Chedid

Diferente do que ocorreu na temporada passada, quando apresentava dificuldade dentro de casa, neste ano é diferente e o Red Bull Bragantino tem um desempenho impecável.

Nos cinco jogos do Paulistão, o Bragantino venceu todos e com um alto número de gols. Veja os números abaixo:

5 jogos

5 vitórias

13 gols marcados

4 gols sofridos

100% de aproveitamento