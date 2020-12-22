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futebol

Diante do Palmeiras, Bragantino vai tentar quebrar jejum no Brasileirão

Massa Bruta ainda não venceu nenhum adversário do futebol paulista...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 15:18

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:18

Crédito: Twitter/RB Bragantino
No próximo domingo, o Red Bull Bragantino vai até o Allianz Parque medir forças com o Palmeiras e tenta se recuperar do baque sofrido no último fim de semana, quando perdeu do Athletico e acabou com uma série de cinco jogos sem perder.Além de manter o sonho vivo de jogar a Copa Sul-Americana e conquistar três pontos, o Massa Bruta tenta quebrar um jejum de não vencer seus rivais paulistas nesta edição de 2020 do Brasileirão.
Até o momento, o time de Bragança fez cinco partidas com quatro empates e apenas uma derrota, justamente diante do Palmeiras. No turno, o Bragantino abriu o placar, mas levou a virada nos minutos finais.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Confira o retrospecto do Bragantino contra os paulistas:
Santos 1 x 1 BragantinoBragantino 1 x 2 PalmeirasSão Paulo 1 x 1 BragantinoBragantino 0 x 0 CorinthiansBragantino 1 x 1 Santos

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