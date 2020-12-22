Diante do Palmeiras, Bragantino vai tentar quebrar jejum no Brasileirão

No próximo domingo, o Red Bull Bragantino vai até o Allianz Parque medir forças com o Palmeiras e tenta se recuperar do baque sofrido no último fim de semana, quando perdeu do Athletico e acabou com uma série de cinco jogos sem perder.Além de manter o sonho vivo de jogar a Copa Sul-Americana e conquistar três pontos, o Massa Bruta tenta quebrar um jejum de não vencer seus rivais paulistas nesta edição de 2020 do Brasileirão.