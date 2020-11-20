futebol

Diante do Fortaleza, Vasco só empata, mas sai da zona de rebaixamento

Cruz-Maltino atingiu 23 pontos e fugiu do Z4, mas não conseguiu abrir o placar mesmo atuando em São Januário. Time cearense segue no meio da tabela...
LanceNet

19 nov 2020 às 21:02

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:02

Muita chuva e nenhum gol. O Vasco recebeu o Fortaleza, em São Januário, nesta quinta-feira, e o placar não chegou a ser aberto. Um jogo intenso, mas de pouca criatividade terminou com mais chances do time visitante e um resultado que tira o mandante da zona de rebaixamento - o time foi a 23 pontos, mas supera o Red Bull Bragantino nos critérios de desempate.Covid-19Ainda antes do jogo, o Vasco teve uma desagradável novidade. O argentino Benítez, principal articulador da equipe, foi diagnosticado com Covid-19. Ele é o oitavo jogador, atualmente, contaminado pelo novo coronavírus. Já são 39 casos no elenco.
De cabeçasO primeiro tempo foi mais disputado do que requintado. O Cruz-Maltino teve uma boa chance. Cano cabeceou de costas, mas o goleiro defendeu. Também de cabeça, Bruno Melo e Jackson tiveram chances. Já no fim do primeiro tempo, o time visitante ficou mais à vontade. Romarinho assustou com um chute de fora da área.
Mesmo minutoNa segunda etapa, embora mais corrido, o jogo seguiu pouco técnico. Em compensação, no mesmo minuto 25 houve uma chance para cada lado: Gustavo Torres avançou em velocidade e chutou forte, mas o goleiro do Fortaleza pegou. No contra-ataque, Fernando Miguel afastou um cruzamento da esquerda e, no rebote, fez grande defesa após chute de Bergson.
Último suspiro mandante e pressão visitanteAos 34, Neto Borges cruzou da esquerda e Gil, de fora da área, chutou forte - e com perigo. O maestro do time no jogo foi substituído logo depois. Cinco minutos depois, Andrey saiu jogando errado, Bergson foi esperto, roubou a bola e chutou para mais uma defesa do goleiro cruz-maltino. E dois minutos mais tarde, um bate-rebate fez a bola caminhar perigosamente perto da linha do gol vascaíno. E na sequência, foi pelo alto que a bola pererecou ao redor da baliza do time mandante.
FICHA TÉCNICAVASCO 0 X 0 FORTALEZA
Data: 19 de Novembro de 2020Horário: 19hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Cartões amarelos: Marcelo Alves e Léo Matos (VAS)Cartões vermelhos: não houve.
Gols: -
VASCO: Fernando Miguel, Werley, Marcelo Alves e Ricardo Graça; Léo Matos (Cayo Tenório, 35'/2ºT), Andrey, Gil (Marcos Junior, 35'/2ºT), Yago Pikachu (Vinícius, 43'/2ºT) e Neto Borges; Cano e Talles Magno (Torres, Intervalo) - Técnico: Ricardo Sá Pinto.

