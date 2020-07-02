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Diante do Flu, Macaé busca primeira vitória contra grande no Carioca

Equipe já está garantida na elite do campeonato e busca fechar torneio com chave de ouro...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 11:30

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:30

Crédito: Vanderlei Corrêa
Garantido na elite do Campeonato Carioca de 2021, o Macaé entra em campo na tarde desta quinta-feira, às 17h30, em Bacaxá, contra o Fluminense, buscando a primeira vitória na temporada diante de um grande do futebol do Rio. A equipe comandada por Charles de Almeida deve ter algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Vasco no último domingo.
É esperada a entrada do zagueiro Anderson ao lado de André Ribeiro. O jogador, que entrou no segundo tempo na derrota por 3 a 1 para o Vasco, acredita que a equipe poderá usar a pressão do Fluminense pela derrota diante do Volta Redonda como fator motivacional.
- Contra o Fluminense não vai ser diferente do jogo com o Vasco, esperamos a pressão deles, ainda mais pelo fato de terem perdido para o Volta Redonda. Temos que entrar para tentar minimizar essa pressão e buscar uma bola para fazer o nosso gol e segurar o resultado até o final - disse Anderson.
A partida pode reservar uma situação inusitada: o encontro de Fred, de 36 anos, do Fluminense, e o estreante Antônio, também atacante, com 16 anos, pelo Macaé. O jovem, que fará a sua estreia como profissional, revela que o atacante tricolor é uma referência para ele.
- Será uma experiência única, eu bem mais novo que ele. Vejo os vídeos dele (Fred), até para aprender, mas dentro de campo ele é o meu rival. Por mais que seja um espelho para mim, espero levar a melhor e ajudar o Macaé - afirmou.

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